Песков: Кремлю неизвестно об удалении деклараций о доходах министерствами задним числом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, почему с сайтов некоторых министерств пропали данные о доходах чиновников за предыдущие годы. Он заявил, что в Кремле данные не удаляли, но официально их в этом году публиковать не будут. Это решение приняли в соответствии с декабрьским указом Владимира Путина, разрешающим чиновникам не публиковать декларации.

Во время пресс-колла «Ъ FM» обратил внимание, что с сайтов министерств начали удалять данные о доходах и имуществе чиновников задним числом. В частности, с сайтов Минтранса и МИДа пропали декларации за последние 15 лет. Господин Песков заявил, что «нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение».

«Про удаление в последние годы ничего не знаю, мы ничего не удаляли с нашего сайта... Что касается непубликации этих данных в этом году — да, документ (указ президента.— "Ъ") содержит эти формулировки, и что касается администрации президента, мы сдали в установленные сроки все, кому полагалось, декларации в наши соответствующие контрольные подразделения»,— ответил представитель Кремля.

По его словам, сейчас поданные декларации изучаются, но их публикация не предусматривается. «Вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно. Здесь же главным является не публикация, а что в соответствующие органы подается эта декларация»,— заверил Дмитрий Песков

Поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе, вступили в силу 1 марта. Об удалении старых деклараций в президентском указе ничего сказано не было. Источник «РИА Новости» сообщал, что Совет федерации не будет публиковать сведения из деклараций. «Справедливая Россия — За правду» 31 марта обнародовала декларации всех своих депутатов Госдумы из своей фракции. Замглавы КПРФ Николай Коломейцев обещал, что все депутаты фракции в Думе тоже опубликуют декларации.

Подробнее о пропаже данных — в материале «Ъ FM» «Декларации скрылись из вида».

Лаура Кеффер