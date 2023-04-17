Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана вчера, 16 апреля, вечером обстреляли позиции армянской армии в направлении Сотка (Гегаркуникская область), утверждает Минобороны Армении. Пострадавших нет.

По данным военного ведомства, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра. «Армянская сторона потерь не имеет. По состоянию на 10:00 (9:00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная»,— говорится в пресс-релизе.

Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в обстрелах. 11 апреля, в частности, они сообщили о гибели семи военных в результате стрельбы вблизи границы. 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов отвести войска по всей линии армянско-азербайджанской границы (от 1991 года) в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг.

Подробнее о конфликте сторон — в материале «Ъ» «Азербайджан отрезает пути к отступлению».

Лаура Кеффер