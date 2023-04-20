Вторые в мире по майнингу

Подъем биткойна повысил интерес к майнингу в мире. По данным «Денег», основанным на оценках BitRiver, по итогам первого квартала Россия вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге,— 1 ГВт. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. По оценкам Александра Политайко, годовая доходность майнеров находится в районе 7–15%, что является хорошим показателем для любой крупной майнинговой компании. «Таким образом, можно сказать, что в текущих условиях курс монеты дошел до рентабельных, справедливых значений»,— отмечает господин Политайко. Интерес к майнингу растет в России, несмотря на то что так называемый закон о майнинге так и не был принят в конце минувшего года. В настоящее время он находится на рассмотрении Госдумы в первом чтении. «В России до сих пор не создана информационная инфраструктура, благодаря которой возможно было бы открывать криптобиржи / криптообменники, заниматься майнингом. Но стоит отметить, что власть не против такого бизнеса. Это мы видим в законопроектах, которые хоть и с ограничениями, но разрешают его вести»,— полагает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.