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Коммерсантъ FM
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«Лаборатория Касперского» разработала мобильный детектор для обнаружения дронов

Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали мобильный радиочастотный детектор, который позволяет обнаруживать дроны. Предполагается, что Kaspersky Antidrone Portable будет использоваться на массовых мероприятиях, для защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры.

Устройство определяет местоположение наиболее распространенных моделей дронов в радиусе до 1 км и местонахождение оператора беспилотника, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского» ТАСС. Детектор весит меньше 5 км и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Он может работать в автономном режиме до двух часов. Оператор может расширить радиус поиска, перемещаясь по защищаемой территории. Может использоваться в комплекте с мобильным подавителем дронов.

Первая партия из 20 устройств передана одной из российских коммерческих структур. Разработчик считает своей целевой аудиторией государственные организации и бизнес, которые сталкиваются « необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени».

В 2022 году первые российские радиолокационные комплексы для борьбы с мини- и микро-дронами поступили в подразделения российских войск противовоздушной обороны. Как сообщал источник «РИА Новости», Минцифры обсуждает законодательную инициативу, которая даст крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты объектов от беспилотников.

Леонид Уварчев

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