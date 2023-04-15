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Коммерсантъ FM
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Шмыгаль обсудил с американским бизнесом реализацию аналога плана Маршалла

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам своего визита в Вашингтон сообщил о темах, которые он затронул в переговорах с американской стороной. В частности, на встрече с американскими предпринимателями премьер обсудил аналог плана Маршалла.

План Маршалла — послевоенная американская программа поддержки экономики Европы, названная по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла. Программа действовала с 4 апреля 1948-го по декабрь 1951 года, общая сумма ассигнований составила около $13 млрд.

«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге плана Маршала для Украины, о трансформации экономики»,— заявил господин Шмыгаль в ходе брифинга, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Премьер отметил, что прямые иностранные инвестиции станут основой для трансформации украинской экономики.

Кроме того, господин Шмыгаль сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином увеличение военной поддержки Украины для контрнаступления. Глава правительства подчеркнул важность срочного получения Украиной необходимого вооружения. В частности, ракет большей дальности.

Премьер-министр прибыл в США 12 апреля. 14 апреля он встретился в Вашингтоне с главой Минфина США Джанет Йеллен. Они обсудили, в частности, ужесточение антироссийских санкций. Сегодня, 15 апреля, на пресс-конференции в столице США премьер Украины заявил, что контрнаступление украинских военных начнется в ближайшее время. По его словам, власти Украины «нацелены на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы».

В декабре 2022 года страны G7 решили создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву. Для «семерки» восстановление Украины станет глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

Эрдни Кагалтынов

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