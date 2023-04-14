Премьер Украины обсудил с главой Минфина США ужесточение санкций против России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Вашингтоне с главой Минфина США Джанет Йеллен. Они обсудили, в частности, ужесточение антироссийских санкций. Он поблагодарил США за поддержку.

«Во время встречи с Джанет Йеллен мы говорили об ужесточении санкций против агрессора и о финансовой помощи для восстановления Украины»,— сообщил господин Шмыгаль в Twitter. Подробности он не привел.

В конце февраля Джанет Йеллен приехала в Киев с необъявленным визитом. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Глава Минфина США тогда объявила о переводе Киеву $1,25 млрд из транша помощи от США на сумму $9,9 млрд. Господин Зеленский говорил, что отношения Украины и США по вопросам финансовой помощи полностью прозрачны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер