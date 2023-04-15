Потребление потребовало долга

Банки резко увеличили выдачу кредитов физлицам в прошлом месяце. Россияне получили заемные средства на 1, 34 трлн руб. Сумма выданных кредитов в марте по отношению к февралю выросла на 35%. Таковы данные экспресс-мониторинга компании Frank RG. При этом по итогам 2022 года показатель, наоборот, сократился. С чем связан новый подъем рынка кредитования? И долго ли он будет продолжаться? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оживление произошло во всех сегментах кредитования. Так, займов наличными было выдано почти на 39% больше, чем в феврале, а сумма в абсолютном выражении превысила 600 млрд руб. На втором месте — ипотека. Здесь прибавка по сравнению с февралем превысила 35%. За месяц граждане получили от банков более 0,5 трлн руб. на покупку жилья. Причем количество выданных кредитов сократилось, так что рост показателя произошел в результате увеличения средней суммы. Подъем спроса коснулся и автокредитования. При этом львиная доля займов пришлась на вторичный рынок.

Как отмечают эксперты, чаще всего кредиты наличными берут для рефинансирования ранее взятых займов, на ремонт и для совершения крупных покупок. Оживление в этом сегменте закономерно, отметил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Сейчас идет достаточно нормальная динамика восстановления кредитной активности. Это связано с тремя факторами. С одной стороны, спрос на потребкредиты достаточно высок, а доходы растут очень слабо. Динамика положительная, но, конечно, она связана в структуре больше с социальными выплатами.

На этом фоне, конечно, люди хотели бы поддерживать потребление, хотя бы тот уровень, который сложился в последние годы, в том числе за счет кредитования. При этом, с другой стороны, с точки зрения оценки рисков ситуация не выглядит для банков плохой, аппетиты достаточно высоки в этом отношении, потому что просрочка существенно не растет. Каких-то причин опасаться, что будет кризис плохих долгов, у банков, скорее всего, тоже нет. И третье: сейчас ставки достаточно комфортные для всех сторон. И, думаю, что в совокупности все это поддерживает достаточно неплохую динамику роста розничного кредитования. Но при этом без какого-то резкого увеличения».

В сфере ипотечного кредитования не исключен дальнейший рост спроса и объемов выдачи при условии, что будут разработаны дополнительные меры господдержки. Так считает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«В феврале рынок недвижимости немного ожил. Во всяком случае, в крупных городах — в Москве и Санкт-Петербурге — был отмечен прирост сделок на рынке, прежде всего в сегменте первичного жилья. Возможно, это объясняет такой небольшой всплеск по ипотеке. Что касается самой тенденции, что сумма кредитов увеличивается. Цены за последние годы выросли. И на некоторые сегменты они не упали. Понятно, что размеры ипотечных кредитов тоже увеличились.

Сложно сказать, что будет дальше. Есть некие сигналы, например, президент высказался о том, что нужно стимулировать спрос, и это большая проблема для рынка недвижимости, затоваренность и так далее. Соответственно, возможно, что совместно с финансовыми властями будут разработаны какие-то стимулирующие пакеты, связанные прежде всего с ипотекой, потому что по большому счету кроме ипотеки каких-то существенных возможностей для того, чтобы увеличить спрос, в настоящее время нет».

Важно отметить, что выдача кредитов — один из основных инструментов, с помощью которого игроки рынка зарабатывают деньги. Об этом наглядно говорит пример Сбербанка, чистая прибыль которого с января по март включительно превысила 350 млрд руб. (при этом показатель за весь прошлый год составил чуть более 300 млрд руб). Во многом финансовый результат был обеспечен за счет сегмента кредитования, указал управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Естественно, драйвером финансового результата выступает продолжающееся масштабирование базы процентного дохода, которому способствуют достаточно большие выдачи кредитных средств в первую очередь в розничном сегменте. В начале 2023 года выдачи потребительских кредитов продолжили показывать очень уверенную положительную динамику».

По данным экспертов проекта «Финуслуги», средняя ставка крупнейших российских банков по потребкредитам с начала текущего года снизилась примерно на 1% и составила 19,25% годовых.

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Владимир Расулов