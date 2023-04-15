«Газпром» снизил подачу газа через Украину до 38,5 млн куб. м на фоне удешевления газа в Европе

«Газпром» подает газ транзитом через Украину в объеме 38,5 млн куб. м сегодня, 15 апреля. Прокачка проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом сообщил представитель «Газпрома» журналистам. Вчера, 14 апреля, «Газпром» подавал газ через Украину в объеме 41,7 млн куб. м.

В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м каждый день. В начале апреля 2023 года «Газпром» восстановил прокачку газа до уровня прошлого года на фоне роста цен на газ в Европе. К 10 апреля прокачка снова снизилась — до 37,4 млн куб. м., 12 апреля ее восстановили до 40 млн куб. м.

Накануне Bloomberg писало, что стоимость газа в Европе снизилась второй раз за неделю. Это произошло из-за того, что спрос переключился с потребностей отопления на обеспечение запасов на следующую зиму. По оценкам Bloomberg, стоимость фьючерсов на газ упала примерно на 45% с начала 2023 года, вчера — на 1,7%.

Олеся Павленко