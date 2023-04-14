Bloomberg сообщил о снижении цен на газ в Европе из-за снижения спроса на отопление

Европейские цены на природный газ снизились во второй раз за неделю, поскольку спрос переключился с потребностей отопления на обеспечение запасов на следующую зиму, сообщает Bloomberg.

«Фьючерсы упали примерно на 45% с начала года на фоне достаточных запасов и сокращения потребления, а в пятницу упали на целых 1,7%»,— отмечает издание.

Спрос на природный газ в ЕС в последнее время снизился, так как Европа снова начинает заполнять хранилища в преддверии следующей зимы, что также способствует снижению цен, отмечают аналитики Energi Danmark A/S.

Запасы газа играли важную роль минувшей зимой в условиях сокращения поставок из России. Страны Европы прошлым летом пытались экономить топливо и накопили запасы за счет более активного импорта сжиженного природного газа (СПГ). ЕС намерен заполнить хранилища газа на 90% к 1 ноября, но есть вероятность, что заполнить их удастся на 100% уже к концу августа, отметили аналитики Morgan Stanley.

Большинство государств—членов Евросоюза начали заявлять о необходимости отказа от поставок российского газа после начала военной операции на Украине. Спустя год после разрыва газового сотрудничества между Россией и ЕС российский трубопроводный газ оказался почти вытеснен из европейского энергобаланса. Хотя Европа не нашла ему долгосрочной замены, такие попытки всерьез и не предпринимаются. Европейцы намерены очень быстро сокращать потребление, несмотря на огромные текущие расходы и будущие экономические потери. Нынешними темпами поставки «Газпрома» в ЕС могут почти прекратиться уже к 2025 году.

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Александр Кислов