Экс-госсекретарь Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что не будет участвовать в борьбе за номинацию от Республиканской партии на выборах президента. Следующие выборы состоятся в США в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters

«Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не собираемся присоединяться к гонке в 2024 году. Хотя мы глубоко переживаем по поводу Америки и проблем, о которых я говорил последние полтора года — и, честно говоря, на протяжении десятилетий, сейчас не наше время»,— сообщил он в интервью Fox News.

Майк Помпео занимал пост госсекретаря с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года. До этого был директором Центрального разведывательного управления (2017–2018), а также представителем штата Канзас в Конгрессе (2011–2017).

На нынешней неделе действующий президент США Джо Байден объявил о решении принять участие в выборах. Он пообещал объявить о старте кампании «относительно скоро». Господин Байден — самый пожилой президент США, сейчас ему 80 лет.

О планах 46-го президента США — в материале «Ъ» «Джо Байден никуда не торопится».

Лаура Кеффер