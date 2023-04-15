France 24 удалил репортаж о подготовке войск РФ к контрнаступлению после критики Киева

Государственный французский телеканал France 24 выпустил репортаж с места расположения российских военных об их подготовке к контрнаступлению Украины. В Киеве телеканал подвергли критике. Как обратили внимание украинские СМИ, сейчас сюжет без объяснения причин удален с сайта France 24 и из его YouTube-канала.

Репортаж под названием «Война на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением» вышел 13 апреля, передает «Европейская правда». Журналисты сообщали, что материал был записан в «30 км от линии фронта, в секретном месте». Один из героев репортажа говорит, что «с честью защищает историю» России, а журналист, цитируя другого героя, говорит о «контрнаступлении врага» в отношении Украины.

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко назвал репортаж «позором для журналистики». Он отметил, что Киев считает незаконным выезд на территории, которые Украина считает своими. Чиновник пообещал, что все нарушители этого закона будут нести ответственность. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал репортаж «плохим примером так называемой нейтральной журналистики».

Американские власти ожидают начала наступления украинских войск в ближайшие недели. По информации СМИ, которые изучили утечку секретных документов Пентагона, в Вашингтоне сомневаются в серьезных успехах украинской армии в ходе наступления. По информации Bloomberg, такого же мнения придерживаются в Европе.

Леонид Уварчев