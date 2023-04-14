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Коммерсантъ FM
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Во Внуково объяснили появление прямого рейса в Тбилиси техническим сбоем

Во Внуково заявили, что появление на табло аэропорта прямого рейса из Москвы в Тбилиси — результат технического сбоя, пишет РБК. Прямое авиасообщение между РФ и Грузией прервано с 2019 года.

«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения»,— указали представители аэропорта.

Прекратить прямое ависообщение между РФ и Грузией летом 2019 распорядился президент России Владимир Путин. Поводом послужили массовые антироссийские выступления сторонников Михаила Саакашвили.

По данным «Ъ», в конце 2022 года Москва дала понять, что может возобновить прямые российско-грузинские перелеты, так как республика занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине и не поддается давлению Запада.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Куда прямые вывезут».

Григорий Лейба

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