Директор БДТ: театр продолжит сотрудничать с бывшим худруком Андреем Могучим

Петербургский Большой драматический театр (БДТ) имени Г. А. Товстоногова продолжит сотрудничество с Андреем Могучим, заявила ТАСС директор БДТ Татьяна Архипова. По словам руководителя, спектакли режиссера останутся в репертуаре, а планы по новым постановкам будут полностью реализованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Могучий в 2019 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Андрей Могучий в 2019 году Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

«Все это предполагает постоянное творческое взаимодействие с Андреем Анатольевичем... Мы идем прежним курсом, как и требуют традиции Большого драматического театра. Театра новаторов и хранителей, настоящих художников и граждан своей страны»,— подчеркнула госпожа Архипова.

Андрея Могучего сняли с должности художественного руководителя БДТ 9 апреля в связи с истечением срока контракта. В тот же день стало известно, в дальнейшем театр будет работать как директорское учреждение (без худрука) — для этого там обновили устав. Господин Могучий работал в должности десять лет — с 2013 года.

Как указала Эсфирь Штейнбок в колонке для «Ъ», господин Могучий мог попасть в «разряд неблагонадежных» деятелей культуры после подписания письма деятелей театра от 26 февраля 2022 года. После этого Минкульт мог поставить худруку «определенные условия продления» контракта, на которые тот не согласился.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Операция по живому».

Григорий Лейба