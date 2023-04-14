Пушилин ликвидировал генпрокуратуру ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ (.pdf) о ликвидации генеральной прокуратуры ДНР. Это поручено сделать до 1 октября 2023 года. Указом от 12 апреля господин Пушилин создал ликвидационную комиссию ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Комиссия в том числе проведет инвентаризацию имущества, решит кадровые, финансовые и материально-технические вопросы.

«Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий в отношении генпрокуратуры ДНР осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных генпрокуратуре ДНР в бюджете ДНР»,— говорится в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее глава ДНР утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона. Согласно документу, созданные до вступления республики в состав РФ ведомства и министерства продолжат работу до их ликвидации. Первой среди ведомств ликвидируют генпрокуратуру, сообщает Донецкое агентство новостей.

ДНР вступила в состав России по итогам состоявшегося в сентябре 2022 года референдума. В декабре 2022-го президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в новых регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Прокурором ДНР назначили Андрея Спивака, который ранее занимал должность замглавы прокуратуры ДНР.

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Мария Федотова