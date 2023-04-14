Глава Минобороны США инициировал проверку процедуры доступа к разведданным во избежание утечек

Министр обороны США Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку программы доступа к разведывательным данным страны для предотвращения новых утечек документов. Он также гарантировал Минюсту полную поддержку в расследовании недавних утечек материалов Пентагона. Об этом говорится в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

«Как министр я без колебаний приму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны. Я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов»,— приводятся в сообщении слова господина Остина.

Глава американского оборонного ведомства также поблагодарил министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США за оперативное задержание подозреваемого в причастности к недавней утечке документов Пентагона. «Я обещаю полную поддержку и сотрудничество со стороны министерства обороны в расследовании Минюста»,— добавил он.

В своем заявлении Ллойд Остин подчеркнул, что каждый военнослужащий США, сотрудник Минобороны и любой человек, имеющий доступ к секретной информации, обязан гарантировать ее сохранность и сообщать о каждом подозрительном шаге в ее отношении.

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. Минюст США инициировал уголовное расследование.

Вчера, 13 апреля, ФБР арестовало подозреваемого в причастности к утечке документов Пентагона. Им оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».