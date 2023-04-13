Зеленский: отношения Украины и США по вопросам финансовой помощи полностью прозрачны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал полностью прозрачными отношения США и Украины по вопросам финансовой помощи и поставок вооружения. Он подчеркнул, что Вашингтон знает, на что тратятся выделенные им на военную помощь средства.

«Мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны. В отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия»,— сказал Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале, рассказывая о визите в Киев американских сенаторов.

Накануне американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник в ЦРУ заявил, что Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе $400 млн, которые США выделили на покупку дизельного топлива и газа. Господин Херш утверждает, что Украина закупала топливо у России по сниженным ценам в 2022 году.

Олеся Павленко