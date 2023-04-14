Словакия из-за пестицидов запретила переработку и продажу украинского зерна

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу украинского зерна, а также произведенной из него муки, сообщает агентство Teraz. В ведомстве обосновали это тем, что в полученной из Украины пшенице нашли пестициды, запрещенные в Евросоюзе и «оказывающие негативное влияние на здоровье человека».

Решение было принято после получения «неудовлетворительных результатов анализа» 1500 тонн украинской пшеницы. Словакия уже проинформировала другие страны ЕС об этой партии зерна, «не соответствующей санитарным требованиям». Министерство также обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые сейчас хранятся в Словакии.

Глава Минсельхоза Самуэль Влчан обсудит ситуацию с послом Украины в республике Мырославом Кастраном. Кроме того, это обсудят министры сельского хозяйства стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), Болгарии и Румынии на встрече, которая состоится сегодня, 14 апреля. Их заседание будет посвящено «защите рынков от импорта дешевых товаров из Украины».

Словакия ранее ужесточила контроль за транзитом через свою территорию зерновых культур из Украины. В первую очередь речь идет о партиях, которые отправляют в страны Африки. С 4 апреля проводится обязательное пломбирование фур, поставляющих такое зерно.

Несколько фермерских организаций в Польше были недовольны из-за того, что в страну привозят украинское зерно, предназначенное на экспорт, но в итоге его не вывозят из-за его ненадлежащего качества. Чтобы решить эту проблему, польские власти решили начать скупать зерно за госсчет, на эти цели потратят более $140 млн. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна бороться с неконтролируемым импортом ее зерна в Польшу. Украинские власти в апреле согласились остановить импорт зерна в Польшу на фоне протеста местных фермеров.

Лаура Кеффер