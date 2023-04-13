Time включил Бриттни Грайнер и Эвана Гершковича в список 100 самых влиятельных людей

Журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей 2023 года экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, приговоренную судом в Москве к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге по делу о шпионаже.

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Бриттни Грайнер выступала за екатеринбургский клуб УГМК с 2016 года. Американка была осуждена в России по статье о контрабанде наркотиков за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Позже ее обменяли на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Эвана Гершковича перевезли в Москву, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

Диана Сунагатуллина

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