В Ростове-на-Дону состоялась первая конференция для ИТ-преподавателей

Эксперты в сфере образования, руководители ведущих ИТ-компаний региона и отраслевых ИТ-ассоциаций обсудили лучшие практики взаимодействия в ИТ-образовании, познакомились с аналитикой по региональному ИТ-рынку и предложили свои решения в рамках круглого стола. Организатором конференции выступил фонд «Развитие ИТ-образования».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Развитие ИТ-образования»

Фото: предоставлено АНО «Развитие ИТ-образования»



Фонд объединил 14 ведущих ИТ-компаний Ростовской области с целью трансформировать систему ИТ-образования в регионе и масштабировать этот опыт в другие регионы.

Открыл конференцию Евгений Полуянов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подчеркнул, что дефицит ИТ-кадров — самая болевая точка отрасли, и эта конференция не только отвечает вызовам, но и призвана найти новые решения.

«Сейчас есть много инициатив, направленных на улучшение подготовки ИТ-кадров. Это совместная работа учебных заведений и ИТ-компаний, государственные программы поддержки, проекты Фонда, который успешно работает в нашем регионе. Только объединив усилия и взглянув на проблему кадров с разных сторон, можно выработать эффективные рабочие инструменты», — отметил Евгений Полуянов.

Улучшение качества преподавания ИТ-предметов и повышение профессионального мастерства преподавателей — боль учебных заведений и отрасли в целом. Эту проблему подтверждают различные исследования, результаты которых представил в своем докладе Александр Букуров, президент фонда «Развитие ИТ-образования», директор агентства «Вебпрактик».

«По данным наших исследований не более 10% выпускников профильных специальностей попадают в региональные ИТ-компании. Эта цифра может быть существенно больше при совместной работе отрасли, учебных заведений и власти. Сегодня Фонд реализует несколько практических проектов, которые позволят преподавателям повысить свою квалификацию, а студентам получить более востребованные на рынке знания», — рассказал Александр Букуров.

В своей работе Фонд сконцентрировался на нескольких проектах: стажировки для повышения квалификации ИТ-преподавателей, развитие сообщества ИТ-преподавателей, развитие библиотеки кейсов.

Проект «Развитие ИТ-образования через отраслевые кейсы» получил поддержку Фонда президентских грантов. Работа с кейсами — один из самых эффективных методов обучения. Каждый студент может выбрать кейс из библиотеки по сложности, тематике и представить решение конкретной бизнес-задачи. По каждому кейсу есть наставник от ИТ-компании, который всегда поможет и студенту, который взял кейс для своей дипломной работы, и преподавателю, который использует их для практических занятий.

Об эффективности такого взаимодействия компаний и учебных заведений рассказал Роман Забродин, управляющий компании RNDSOFT. На примере работы Фонда с РКСИ он представил модель организации процесса защиты дипломных работ по ИТ-специальностям с критериями оценки и квалификационными требованиями, которые разработаны с учетом запроса работадателей. Система уже успешно действует в колледже и ее можно тиражировать в другие учебные заведения. Фонд готов адаптировать критерии оценки для каждого вуза с учетом его специализации.

Также практиками взаимодействия отрасли и учебных заведений поделились представители банка «Центр-инвест», компании «Спецвузавтоматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Развитие ИТ-образования»

Фото: предоставлено АНО «Развитие ИТ-образования»



Об опыте образовательных учреждений по подготовке ИТ-кадров, нехватки ИТ-преподавателей и повышении их уровня практических знаний рассказали представители ЮФУ, ДГТУ и РКСИ. Всего в конференции приняли участие 10 вузов и 12 ссузов Ростовской области. Со стороны преподавателей есть запрос на качественные критерии и компетенции, которыми должны обладать выпускники для трудоустройства в ИТ-компании. Для этого Фонд подготовил методические рекомендации, которые получили участники конференции.

В рамках круглого стола затронули важный вопрос по профориентации школьников. Каждый эксперт дал свою оценку ситуации. В итоге участники ответили на вопрос, что можно сделать уже завтра для развития кадрового ИТ-потенциала региона.

АНО «Развитие ИТ-образования»