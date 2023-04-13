Импорт российской продукции в Германию в феврале 2023 года упал на 91%

Импорт товаров из России в Германию по итогам февраля 2023 года сократился на 91% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Данные по импорту представлены в отчете немецкого Федерального статистического ведомства.

Стоимость товаров, импортированных из России, составила всего €0,3 млрд против €3,7 млрд в феврале прошлого года. Таким образом, Россия опустилась с 11-го на 46-е место среди важнейших поставщиков товаров в Германию, говорится в докладе.

В феврале 2023 года импорт российских нефти и газа снизился на 99,8% в денежном выражении, с €2,2 млрд в феврале 2022 года до €4,2 млн в текущем году. Поставки кокса и нефтепродуктов сократились с €353 млн до €30 млн (–91,4%), угля — с €347 млн до €26 млн (–92,5%).

Экспорт товаров из Германии в Россию сократился на 60,5%. Стоимость экспортированных товаров составила €0,8 млрд против €2,1 млрд в феврале прошлого года.

Германия полностью отказалась от поставок газа из России сентябре 2022 года. Страна заместила российский экспорт трубопроводным газом из Норвегии и Нидерландов, поставками СПГ и угля, писало Bloomberg. По оценке Немецкого института экономических исследований, трансформация энергетического рынка Германии на фоне санкций обошлась в €100 млрд.

Об отказе ФРГ от российских энергоресурсов — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».