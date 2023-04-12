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Коммерсантъ FM
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Премьер Польши объявил о планах производить сердечники для снарядов Abrams с обедненным ураном

Польша рассчитывает стать центром обслуживания танков Abrams американского производства в Европе, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в США. Варшава хочет производить боеприпасы для Abrams с обедненным ураном, также заявил он.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я хочу, чтобы сервисный центр для танков Abrams для всей Европы, для поддержания их боевой готовности, был расположен в Польше. Это возможно, я веду переговоры по этому поводу...» — заявил господин Моравецкий на пресс-конференции в Аннистоне, штат Алабама, которую транслировало Польское общественное телевидение (цитата по агентству Reuters).

«Мы также стремимся к тому, чтобы производство сердечников для боеприпасов с обедненным ураном для Abrams было размещено в Польше»,— сказал польский премьер. По его словам, самое позднее к июню 14 танков Abrams будут поставлены в Польшу, они заменят советские танки, которые Варшава передала Киеву.

Сердечник — основная часть пули / бронебойного боеприпаса.

Польша уже заказала 250 современных танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным, сообщает Reuters.

В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Киеву планируется отправить снаряды с обедненным ураном. Военное ведомство страны назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.

О реакции на это заявление читайте в публикации «Ъ» «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца».

Мария Федотова

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