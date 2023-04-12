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Коммерсантъ FM
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Инфляция в США в марте оказалась самой низкой почти за два года

Инфляция в США в марте составила 5% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 12 апреля, представило Министерство труда США. Это самый низкий показатель с мая 2021 года. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция в марте составит 5,2%. В сравнении с февралем потребительские цены выросли на 0,1%. В феврале годовая инфляция составляла 6%, а рост в сравнении с январем — 0,4%. Темпы инфляции в США замедляются девятый месяц подряд, пика в 9,1% она достигла в июне.

Цены на бензин снизились в марте на 4,6% в сравнении с февралем, а на электроэнергию — на 0,7%. Помимо различных категорий энергоносителей снизились потребительские цены на подержанные автомобили (на 0,9%), медицинские услуги (на 0,5%) и продукты питания (на 0,3%). Это первое снижение цен на продукты с сентября 2020 года. При этом в марте подорожали транспортные услуги (на 1,4%), еда в кафе и ресторанах (на 0,6%), новые автомобили (на 0,4%), одежда (на 0,3%) и некоторые другие товары и услуги.

Замедлению инфляции в числе прочего способствовал рост ключевой ставки ФРС — в марте она в очередной раз была повышена, на 0,25 процентного пункта, до 4,75–5%. При этом инфляция остается довольно высокой: она находилась на уровне в среднем 2,1% в течение трех лет перед пандемией, а целевой показатель ФРС составляет 2%. «Это вряд ли что-то изменит с точки зрения (дальнейших действий.— ''Ъ'') ФРС. Проблема инфляции не решается сама собой — для этого нужен более высокий уровень безработицы»,— прокомментировал данные за март старший экономист компании TS Lombard Стив Блитц. На прошлой неделе были представлены данные о снижении уровня безработицы в марте на 0,1 п. п., до 3,5%. По мнению большинства аналитиков, уже на следующем заседании ФРС, скорее всего, снова повысит ставку.

Яна Рождественская

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