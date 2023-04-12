Из-за украинского обстрела на свинокомплексе «Агро-Белогорья» погибли 178 животных

В результате случившегося 11 апреля артиллерийского обстрела со стороны Украины на площадке Борисовского свинокомплекса в белгородском селе Цаповка погибли 178 животных. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Агро-Белогорье», в которую входит предприятие.

По данным компании, никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал. Однако зафиксированы повреждения стен трех корпусов, кровли, станочного и технического оборудования. «Сотрудники группы компаний совместно с подрядными организациями устраняют последствия обстрела для продолжения работы свинокомплекса в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Ранее из-за украинских обстрелов в Белгородской области гибли коровы. В селе Новопетровка Валуйского городского округа 2 апреля погибло 15 животных, в села Архангельское Шебекинского горокруга 8 апреля — еще десять.

Какие убытки терпят белгородские фермеры — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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