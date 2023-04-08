В результате обстрела села в Белгородской области погибли десять коров

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины 8 апреля попала окраина села Архангельское Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших среди местных жителей, но погибло десять голов крупного рогатого скота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло десять голов КРС, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место и приступили к ликвидации последствий.

Напомним, что 2 апреля из-за обстрела украинскими военными села в Валуйском горокруге Белгородской области погибли 15 коров.

В минувшую пятницу Вячеслав Гладков встречался с предпринимателями, работающими на обстреливаемом рынке в райцентре Шебекино. «Помогли как с восстановлением помещений, так и с восстановлением потерянного товара. По группам товаров, которые подверглись снижению в объеме продаж, руководство рынка приняло решение о снижении арендной платы...»,— сообщил тогда глава региона. По его словам, «есть недоработка» в части «зон укрытий»; администрации округа поручено решить проблему «максимально быстро». А по итогам встречи с бывшим арендатором в торговом центре «Галерея» (был разрушен обстрелом), регулярно высказывающим претензии в соцсетях «по качеству организации конкретной помощи», губернатор сделал вывод, что «недостаточно информации»: «Поэтому Министерство экономического развития и промышленностиобласти должно в этой части работу усилить». На следующей неделе «всем пострадавшим предпринимателям» из муниципалитета планируют предоставить информацию о действиях властей, «которые должны привести к получению компенсаций».

Владимир Зоркий