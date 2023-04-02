В результате обстрела села в Валуйском округе Белгородской области погибли 15 коров

Под обстрел вооруженных сил Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.

Повреждения обнаружены в пяти домовладениях, пострадали два автомобиля. Аварийные службы работают на месте.

Какие населенные пункты Белгородской области попадали под огонь украинских силовиков — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин