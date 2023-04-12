«Сиббиотех» вернул региону полученный для строительства фармзавода участок под Новосибирском

ООО «Сиббиотех» и департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Новосибирской области расторгли договор аренды земельного участка в Мичуринском сельсовете под Новосибирском. Компания получила его в 2021 году для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ-Сибирь” глава «Сиббиотеха» Виталий Тирон, соответствующий акт приема-передачи участка в районе проезда Автомобилистов был подписан 11 апреля. Он добавил, что от планов по строительству предприятия не отказывается.

На расторжении договора настаивали представители ДИЗО. В конце 2022 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил соответствующий иск департамента. Он был мотивирован задолженностью по аренде. В конце февраля 2023 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Помимо расторжения договора аренды оно предполагает взыскание с компании около 780 тыс. руб. задолженности и неустойки. На рассмотрении арбитражного суда также находится заявление налоговой службы с требованием о признании «Сиббиотеха» банкротом из-за долга 125,2 тыс. руб.

Планы «Сиббиотеха» о строительстве в регионе производства препаратов против малярии с вложениями около 670 млн руб. были признаны масштабным инвестиционным проектом в марте 2020 года. В качестве льготы от регионального правительства компания получила в аренду без торгов участок площадью 3 га. С тех пор проект несколько раз менялся. В феврале 2023 года господин Тирон сообщал “Ъ-Сибирь”, что инвестиции в создание фармпроизводства выросли до 4,5 млрд руб., а номенклатура расширена большим спектром лекарственных субстанций.

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Дарья Решетникова