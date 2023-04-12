Windows 11 будет открывать «Ножницы» при нажатии Print Screen

Microsoft представила новую сборку Windows 11, в которой изменилось предназначение клавиши Print Screen,— теперь вместо снимка экрана она будет открывать приложение «Ножницы». Новая предварительная версия Windows 11 уже доступна для загрузки.

При нажатии Print Screen будет открываться окошко, которое ранее работало при совместном нажатии Shift+Win+S. Оно позволяет с помощью мыши выделить прямоугольником то пространство экрана, где нужно сделать снимок, а потом сохраняет его в буфер обмена. Также оно может сделать полноэкранный снимок, сделать снимок фрагмента произвольной формы и фотографию окна. У пользователей останется возможность вернуть функционал Print Screen — для этого нужно будет перейти в «Настройки», потом в «Доступность» и «Клавиатуру», где будет параметр «Использовать клавишу Print Screen, чтобы открыть "Ножницы"». Функцию можно отключить.

Ранее Microsoft в новой тестовой сборке Windows 11 представила новый принудительный способ завершения программ. Для этого надо кликнуть на приложение на панели задач правой кнопкой мыши и выбрать «Завершить задачу».

Евгений Федуненко