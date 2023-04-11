Microsoft показала новый способ принудительного завершения программ в Windows 11

Американская корпорация Microsoft в новой тестовой сборке Windows 11 представила новый принудительный способ завершения программ — для этого надо кликнуть на приложение на панели задач правой кнопкой мыши и выбрать «Завершить задачу». Ранее при зависании программ нажатие на крестик в правом верхнем углу приложения или комбинация Alt+F4 не всегда помогали, после чего приходилось вызывать «Диспетчер задач».

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Новая функция доступна для участников программы Windows Insider и активируется в настройках в меню «Конфиденциальность и защита» и «Для разработчиков». Предполагается, что при включении в основную версию операционной системы функция будет отключена по умолчанию, а также предназначена в первую очередь для использования программистами и тестировщиками для работы над программным обеспечением.

Евгений Федуненко