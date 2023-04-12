Сенаторы предложили сделать начальную военную подготовку самостоятельным предметом в школах

В марте члены Совета федерации провели несколько совещаний с представителями Минпросвещения и руководителями силовых подразделений, на которых обсуждалась возможность проведения начальной военной подготовки в рамках отдельного школьного предмета. На данный момент курс начальной военной подготовки входит в предмет по основам безопасности жизнедеятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Валяев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Валяев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, сенаторы и эксперты считают, что на курс начальной военной подготовки должно выделяться не 35 часов в год, а как минимум в три раза больше времени. По его словам, большинство членов комитета поддерживают эту инициативу, а также предлагают сделать начальную военную подготовку отдельным и полноценным предметом.

Юрий Валяев утверждает, что окончательное решение о том, будет ли начальная военная подготовка самостоятельным предметом, пока не принято. Представители Минпросвещения настаивают, что необходимо учитывать мнение родителей школьников.

По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой, речь прежде всего идет об учащихся средней школы. «Ребята, особенно старшие классы, должны быть готовы к тому, чтобы защищать Родину — и технически, и психологически, и идеологически»,— отметила она.

Екатерина Алтабаева уточнила, что для выделения начальной военной подготовки в отдельный предмет изменения в законе об образовании не потребуются. Нужно будет скорректировать федеральные государственные образовательные стандарты и, как следствие,— федеральные программы.

В январе 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что в школах могут ввести модуль по начальной военной подготовке, если эту инициативу одобрят родители. Позднее он допустил, что преподавать курс смогут участники российской военной операции на Украине, но после преподавательской переподготовки.