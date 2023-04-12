Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенаторы предложили сделать начальную военную подготовку самостоятельным предметом в школах

В марте члены Совета федерации провели несколько совещаний с представителями Минпросвещения и руководителями силовых подразделений, на которых обсуждалась возможность проведения начальной военной подготовки в рамках отдельного школьного предмета. На данный момент курс начальной военной подготовки входит в предмет по основам безопасности жизнедеятельности.

Юрий Валяев

Юрий Валяев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Валяев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, сенаторы и эксперты считают, что на курс начальной военной подготовки должно выделяться не 35 часов в год, а как минимум в три раза больше времени. По его словам, большинство членов комитета поддерживают эту инициативу, а также предлагают сделать начальную военную подготовку отдельным и полноценным предметом.

Юрий Валяев утверждает, что окончательное решение о том, будет ли начальная военная подготовка самостоятельным предметом, пока не принято. Представители Минпросвещения настаивают, что необходимо учитывать мнение родителей школьников.

По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой, речь прежде всего идет об учащихся средней школы. «Ребята, особенно старшие классы, должны быть готовы к тому, чтобы защищать Родину — и технически, и психологически, и идеологически»,— отметила она.

Екатерина Алтабаева уточнила, что для выделения начальной военной подготовки в отдельный предмет изменения в законе об образовании не потребуются. Нужно будет скорректировать федеральные государственные образовательные стандарты и, как следствие,— федеральные программы.

В январе 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что в школах могут ввести модуль по начальной военной подготовке, если эту инициативу одобрят родители. Позднее он допустил, что преподавать курс смогут участники российской военной операции на Украине, но после преподавательской переподготовки.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...