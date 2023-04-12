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Коммерсантъ FM
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Власти Италии на полгода ввели режим ЧС из-за миграционного кризиса

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на шесть месяцев из-за наплыва мигрантов по средиземноморскому маршруту, сообщило агентство ANSA. Соответствующее решение приняли по предложению министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи. Для борьбы с кризисом выделят €5 млн.

Предполагается, что в условиях ЧС мигрантов будут принимать «в короткие сроки с соблюдением надлежащих стандартов». Также планируется увеличить и укрепить структуры, занимающиеся репатриацией тех, кто не имеет права оставаться в Италии, пояснили источники ANSA.

«Мы приняли решение о введении чрезвычайного положения в отношении иммиграции, чтобы более эффективно и своевременно реагировать на управление потоками»,— заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По данным итальянского МВД, с начала года в страну по морю прибыли более 30 тыс. мигрантов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.

По оценкам итальянских спецслужб на середину марта, 685 тыс. мигрантов, находящихся в Ливии, рассчитывают отправиться через Средиземное море в сторону Италии. Глава МИД Италии Антонио Таяни утверждал, что многие прибывают в Европу из районов, в которых действует ЧВК «Вагнер». Министр обороны Италии Гвидо Крозетто также считает частную военную компанию причастной к европейскому миграционному кризису. Основатель ЧВК Евгений Пригожин отрицает обвинения.

Лаура Кеффер

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