Итальянский депутат предупредил о почти 700 тыс. мигрантов из Ливии, стремящихся попасть в Европу

По оценкам итальянских спецслужб, 685 тыс. мигрантов, находящихся в Ливии, рассчитывают отправиться через Средиземное море в сторону Италии, заявил итальянский депутат Томмазо Фоти. Представитель ООН по миграции Флавио Ди Джакомо на это заявил, что в Ливии в целом находится такое количество мигрантов и не все из них стремятся попасть в Европу. Тем временем две благотворительные организации заявили о нескольких десятках пропавших мигрантов после того, как перевернулась их следовавшая из Ливии лодка.

Депутат нижней палаты парламента от партии «Братья Италии» (ее лидером является премьер-министр Джорджа Мелони) Томмазо Фоти сообщил телеканалу Tgcom24, что, по оценкам итальянских спецслужб, 685 тыс. мигрантов в Ливии, многие из которых находятся в лагерях для интернированных, рассчитывают пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

Из тех мигрантов, которые находятся в Ливии, «только минимальная часть хочет уехать и только минимальной части удается уехать» в Европу, прокомментировал AP представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо. Например, по его словам, многие мигранты в Ливию прибывают из Нигера и Чада и в конечном итоге возвращаются на родину.

«Эта цифра не кажется абсолютно достоверной»,— прокомментировал господин Ди Джакомо данные разведки.

Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести

— предположительно погибшими — в центральной части Средиземного моря после того, как лодка, на которой они отправились из Ливии, перевернулась в плохую погоду, сообщили две благотворительные организации, помогающие мигрантам.

Mediterranea Saving Humans написала в Twitter, что, согласно нескольким источникам, судно, следовавшее в направлении Италии, перевернулось сегодня утром примерно в 110 милях к северо-западу от Бенгази. Alarm Phone сообщила в Twitter, что впервые предупредила власти в субботу. По ее данным, на борту судна, нуждавшегося в спасении, находились 47 человек (перевод по Reuters).

Береговая охрана Италии сегодня заявила, что около 30 мигрантов пропали без вести после попытки спасения ранним утром. «Во время спасательной операции... лодка перевернулась при перемещении мигрантов: 17 человек были спасены и подняты на борт судна, в то время как около 30 мигрантов пропали без вести»,— заявила береговая охрана (цитата по AFP).

Около 105 тыс. мигрантов достигли Италии морским путем в 2022 году. С начала этого года по 10 марта прибыло около 17 600 человек, сообщает AP.

26 февраля при крушении лодки с мигрантами близ южного региона Калабрия погибли по меньшей мере 79 человек.

Мария Федотова