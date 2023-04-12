Блинкен и Кулеба обсудили подготовку Украины к контрнаступлению

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Они обсудили подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе помощь по вопросам безопасности со стороны союзников. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

В Госдепартаменте не уточнили подробностей переговоров. Там добавили, что во время разговора Энтони Блинкен подчеркнул готовность США «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Ранее о переговорах сообщил Дмитрий Кулеба в своем Twitter. «США остаются надежным партнером Украины»,— написал господин Кулеба.

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы из недавней утечки США писала, что во время контрнаступления Украина собирается вернуть территории на востоке и одновременно продвинуться на юг. В документах отмечались «недостатки формирования сил и обеспечения». По оценке США, операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям».

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Олеся Павленко