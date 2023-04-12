Блинкен допустил поездку в Китай, когда созреют подходящие условия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится в Китай, когда для этого созреют подходящие условия. При этом, по его словам, США считают важным продолжать искать пути укрепления отношения с Китаем.

«Важно продолжать искать пути укрепления каналов связи. Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его»,— сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Господин Блинкен добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном «одни из самых значимых, а также самых сложных». По его словам, у них есть различные аспекты, в том числе конкуренция, сотрудничество и соперничество. «Что касается Китая, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничать»,— сказал он.

Энтони Блинкен отложил визит в Китай, после того как 3 февраля на севере США обнаружили китайский разведывательный аэростат. 4 февраля его сбили. По информации NBC News, аэростат успел собрать данные с чувствительных военных объектов. В Китае требовали от США исправить ошибки и устранить вред, нанесенный ходе инцидента с аэростатом.

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Олеся Павленко