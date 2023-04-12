Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блинкен допустил поездку в Китай, когда созреют подходящие условия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится в Китай, когда для этого созреют подходящие условия. При этом, по его словам, США считают важным продолжать искать пути укрепления отношения с Китаем.

«Важно продолжать искать пути укрепления каналов связи. Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его»,— сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Господин Блинкен добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном «одни из самых значимых, а также самых сложных». По его словам, у них есть различные аспекты, в том числе конкуренция, сотрудничество и соперничество. «Что касается Китая, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничать»,— сказал он.

Энтони Блинкен отложил визит в Китай, после того как 3 февраля на севере США обнаружили китайский разведывательный аэростат. 4 февраля его сбили. По информации NBC News, аэростат успел собрать данные с чувствительных военных объектов. В Китае требовали от США исправить ошибки и устранить вред, нанесенный ходе инцидента с аэростатом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...