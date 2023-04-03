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Коммерсантъ FM
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NBC: сбитый в феврале над США китайский аэростат успел собрать разведданные

Китайский разведывательный аэростат, который сбили в феврале над США, смог собрать разведданные с нескольких чувствительных военных площадок. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего чиновника США.

По информации NBC News, Китай мог контролировать аэростат, поэтому тот смог пройти рядом с несколькими военными площадками в США. Он также передал в режиме реального времени собранные разведданные в Пекин. По словам источников NBС, Китай смог собрать разведданные от электронных сигналов от систем вооружения военных баз или сообщений их сотрудников.

3 февраля в небе над США обнаружили китайский аэростат, 4 февраля его сбили по указанию президента США Джо Байдена. В Китае утверждали, что аэростат не собирал разведданные и сбился с пути. Источники The Washington Post говорили, что военные США следили за аэростатом с момента его запуска с базы на китайском острове Хайнань. В Китае требовали от США исправления ошибок и устранения вреда, нанесенного в ходе инцидента с аэростатом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Олеся Павленко

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