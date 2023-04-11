Два курских предприятия могут получить на восстановление после обстрелов около 200 млн рублей

Из 1 млрд руб., которые правительство РФ намерено выделить для помощи приграничным предприятиям, пострадавшим от обстрелов, Курская область ожидает 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правительстве региона уточнили, что в ходе специальной военной операции в области пострадали от атак со стороны Украины два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: спиртзавод «Курскпродукт» (входит в государственный «Росспиртпром») и Теткинский сахарный завод группы «Моснефтегазстройкомплект».

Ранее сегодня власти Белгородской области заявили, что выделенных Минэкономразвития РФ из резервного фонда 1 млрд руб. регион надеется получить 800 млн руб. Средства распределят между предприятиями в виде грантов «на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации».

19 мая прошлого года под обстрел систем залпового огня украинских военных сил в приграничном поселке Теткино Курской области попали два водителя из Воронежской области. Они были наняты для перевозки на местный спиртзавод горюче-смазочных материалов и сырья. В результате один пострадавший с осколочным ранением был госпитализирован в курскую больницу, а второй погиб на месте. Соболезнования семье Василия Мерзликина выразили губернаторы Воронежской и Курской областей.

В декабре того же года стало известно, что к Минобороны РФ из-за ущерба от инцидентов на приграничных территориях были предъявлены иски от Теткинского сахзавода (75 млн руб.) и «Курскпродукта» (11 млн руб.). Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Юристы сразу выразили сомнение, что иски будут удовлетворены, так как доказать ущерб со стороны именно российского военного ведомства крайне сложно.

Владимир Зоркий