На поддержку пострадавших в ходе СВО белгородских предприятий выделено 800 млн рублей

Из 1 млрд руб., выделенного правительством РФ на компенсации ущерба коммерческим предприятиям, которые пострадали в приграничных регионах РФ в ходе специальной военной операции, Белгородская область ожидает получения 800 млн руб. Об этом сегодня в соцсетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он пояснил, что соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано 7 апреля: «Если вы помните, несколько недель назад к нам приезжал в Белгородскую область министр экономического развития Максим Решетников. С одним из основных вопросов, которые мы подробно обсуждали, выезжали на места предприятий, которые пострадали от обстрелов ВСУ, это компенсация ущерба коммерческим предприятиям. И я рад, что те решения, о которых он рассказывал, приняты правительством РФ, в пятницу вышло постановление».

«Трем регионам выделен 1 млрд руб. Белгородской области из него полагается 800 млн руб. Ждем сейчас документ, который определяет порядок распределения этих ресурсов. Думаю, что этот документ должен будет выйти в течение ближайших двух недель. И следующее - поступление денег в областной бюджет и между предприятиями, которые пострадали. Знаю, что коллективы, руководство этих предприятий ждут. Я надеюсь, что и мы сможем максимально быстро, потому что документы готовы с нашей стороны, эти деньги отдать тем, кто в них нуждается. И ждем восстановления в полном объеме. Знаю, что уже в этом году практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия прошедших обстрелов»,- уточнил глава региона.

В конце марта белгородские власти обратились к правительству РФ для компенсации местным аграриям убытков, связанных с проведением спецоперации. Только в белгородском растениеводстве в 2023 году потери могут достигнуть 11,5 млрд руб.– 3% регионального производства продукции сельского хозяйства. Помимо прямой компенсации убытков из резервного фонда, региональные власти предложили использовать уже работающий механизм возмещения ущерба при терактах и ЧС, пролонгировать льготные краткосрочные кредиты и расширить перечень рисков для страхования с господдержкой.

Владимир Зоркий