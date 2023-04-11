«Газпром» рассмотрит возможность сверхконтрактных поставок в Венгрию

В «Газпроме» заявили, что рассмотрят возможность дополнительных поставок газа в Венгрию. Заявление распространила пресс-служба компании.

«"Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам»,— сообщили представители «Газпрома» в Telegram-канале.

Сообщение компании вышло спустя несколько часов с момента соответствующего заявления главы венгерского МИДа Петера Сийярто. В ходе визита в Москву тот сообщил, что Будапешт уже продлил соглашение с «Газпромом» о дополнительных поставках газа, а также договорился о льготном режиме оплаты основных объемов топлива.

По словам господина Сийярто, свыше 80% от всего объема природного газа Венгрия закупает в России. На общем газовом рынке Европы доля РФ сократилась до 7,5% по итогам 2022. Венгрию российские власти считают «единственной из стран Евросоюза, которая твердо отстаивает свою суверенную позицию в диалоге с Москвой, несмотря на давление ЕС И США».

Григорий Лейба