На Среднем Урале 11 апреля увеличилось количество пожаров, дым распространяется вдоль трасс

В Свердловской области 11 апреля увеличилось количество пожаров. Одно из возгораний произошло в районе трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень около поселка Верхнее Дуброво, пламя было локализовано на участке 21 га, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». По предварительным данным Telegram-канала «Жесть Екатеринбург», лесной пожар был обнаружен на въезде в аэропорт Кольцово по дороге от микрорайона ЖБИ.

Как сообщили «Ъ-Урал» в региональном ГУ МЧС, 11 апреля пожар был зафиксирован в Академическом районе Екатеринбурга. Две единицы техники и шесть человек личного состава локализовали возгорание сухой травы и мусора на площади 40 кв. м. В ночь с 10 на 11 апреля в Кушве (Свердловская область) ночью произошел пожар на шахте «Южная» (входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат).

Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 199 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». По данному показателю регион занимает второе место в стране после Забайкальского края, где огнем пройдено 520 га. К утру 11 апреля в Свердловской области зафиксировано семь пожаров на землях лесного фонда.

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Полина Хабарова