В Кушве произошел пожар на шахте «Южная»

В Кушве (Свердловская область) ночью произошел пожар на шахте «Южная» (входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Возгорание зафиксировали на отметке -240 метров. Пожар на площади 10 кв. метров удалось оперативно ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в 2021 году на другой свердловской шахте «Черемуховская-Глубокая» произошел горный удар. Пострадавших не было. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются.

Диана Сунагатуллина

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