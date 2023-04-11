Глава «Справедливой России» Сергей Миронов посетит Петербург 12 апреля

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 12 апреля посетит с визитом Санкт-Петербург, в ходе которого сделает ряд «важных заявлений по текущим событиям в политической повестке», сообщила пресс-служба регионального отделения организации. Ранее из рядов партии в полном составе вышла фракция СРЗП в Заксобрании города.

Заявления господин Миронов, как ожидается, сделает во время пресс-подхода в полдень на Северном намыве, где также планируется встреча политика с местными жителями и обсуждение вопросов расширения намывных территорий и их влиянии на местных жителей. Позже Сергей Миронов посетит раненых на СВО бойцов в Военно-медицинской академии имени Кировa.

О выходе из партии депутаты фракции СРЗП в Заксобрании Санкт-Петербурга объявили 5 апреля. Из партии вышли Марина Шишкина, также сложившая полномочия вице-спикера, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. По мнению парламентариев, повестка партии изменилась, и они теперь не находят в ней отражения своих взглядов на справедливость. Сергей Миронов в свою очередь предложил им сдать мандаты, от чего парламентарии отказались. Новым вице-спикером ЗакСа после ухода Марины Шишкиной может стать глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

О том, как лидеры петербургских парламентских фракций отреагировали на распад местной фракции справороссов — в материале «"Путь от молотка до кувалды"».

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