Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил сдать мандаты вышедшим из партии депутатам Заксобрания Петербурга

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сдать мандаты депутатов пяти объявившим о выходе из рядов организации депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сложение полномочий вице-спикера заксобрания выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии»,— сказал Миронов в среду журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что СРЗП несколько раз выдвигала инициативу о лишении полномочий депутатов, получивших мандат по партийным спискам, а затем вышедших из партии, но, по его словам, этому каждый раз препятствовали депутаты «Единой России».

Ранее фракция «Справедливой России — За правду» в петербургском парламенте сообщила о выходе из рядов партии в полном составе. Из партии вышли Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. По мнению парламентариев, повестка партии изменилась, и они теперь не находят в ней отражения своих взглядов на справедливость.

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