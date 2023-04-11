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Место арестованного начальника свердловского УНК занял его заместитель Владислав Гусев

Исполняющим обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник Владислав Гусев, ранее занимавший пост замглавы подразделения. Об этом сообщили начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Экс-начальник УНК Иван Ергеледжи, обвиняемый по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже отстранен от службы и в данный момент находится под арестом.

Ранее источник «Ъ-Урал» близкий к правоохранительным органам сообщал, что между Иваном Ергеледжи и Владиславом Гусевым был длительный конфликт. Источник портала 66.ru же отмечал, что возбуждение уголовного дела в отношении подполковника Ергеледжи могло быть связано с действиями «коллег, решивших его подсидеть».

Напомним, Ивана Ергеледжи задержали в Первоуральске сотрудники ФСБ. По данным портала Е1.ru, экс-начальник УНК получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки. «Его приняли, когда он нес долю своему товарищу — борцу с экономическими преступлениями»,— отмечал источник издания.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники СКР и ФСБ проводят следственные действия и оперативные мероприятия по сбору и закреплению доказательств. СМИ сообщали, что экс-силовик написал явку с повинной

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