Главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков заключили под стражу

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июня начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что подполковник Ергеледжи написал явку с повинной. По данным e1.ru, подполковник Ергеледжи получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки.

Иван Ергеледжи родился в 1979 году в Первоуральске. В 2012 году окончил Уральский юридический институт МВД России. За годы службы в правоохранительных органах прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы Первоуральска до начальника отделения управления по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области. В 2019 году полковник Ергеледжи был назначен начальником ОВД Верхней Пышмы, а в 2021 году — главой управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка.

Подробнее о задержании Ивана Ергеледжи — в материале «Ъ-Урал» «Борца с наркотиками приняли за мошенника».

Диана Сунагатуллина

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