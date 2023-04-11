Подполковник Ергеледжи написал явку с повинной по делу о мошенничестве с вырубкой леса

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи, задержанный ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), написал явку с повинной. Об этом со ссылкой на источник сообщает Е1.ru.

По данным издания, подполковник Ергеледжи получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки. «Его приняли, когда он нес долю своему товарищу — борцу с экономическими преступлениями. Товарищ должен был помочь отменить проверку»,— пояснил источник.

Он добавил, что дело по статье о мошенничестве было возбуждено из-за того, что напрямую Иван Ергеледжи не мог повлиять на число проверок, поэтому ему нельзя инкриминировать получение взятки.

В ходе расследования силовики также выяснили, что подполковник использовал служебный Ford Focus в личных целях, повесив на него чужой номер, «чтобы штрафы с камер не приходили».

Напомним, в ФСБ задержание силовика не комментируют. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщали, что сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности устанавливают «более подробные и точные обстоятельства произошедшего».

Подробнее о задержании Ивана Ергеледжи — в материале «Ъ-Урал» «Борца с наркотиками приняли за мошенника».

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