«Премьера Laffite Automobili состоится в рамках этапа "Формулы-1"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему автомобили Laffite Automobili получили именно такое наименование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laffite Automobili Фото: Laffite Automobili

О том, что автомобиль и алкоголь не должны упоминаться в одном контексте, говорить едва ли стоит, это очевидно. Хотя есть, конечно, автомобильные компании, которые могут себе позволить выпускать шампанское под собственным брендом, как это делает, например, Bugatti, или single malt, который в соавторстве с одной известной вискикурней гонит компания Aston Martin. Ну, положим, они могут остановить эту порочную практику. Но как быть фирме Alpina, которая знаменита тем, что уже несколько десятков лет успешно делает из BMW еще «более лучшие» машины?

Квартирует Alpina в живописном швабском городке, который носит название Бухлоэ. От неуместных ассоциаций автопроизводителя спасает лишь то, что в немецком языке слово «бухло» не несет в себе никакого предосудительного контекста.

На днях итальянское дизайн-бюро DFG Style, основанное Джорджетто и Фабрицио Джуджаро, анонсировало сразу пять электромобилей под новым брендом Laffite. Для тех, кто знаком с русской историей и культурой, «Лафит» — это французское красное бордо из округа Медок, получившее во второй половине XIX века широкую популярность в России, став основным видом импортного вина. От него пошли такие понятия, как «лафитный стакан» или просто «лафитник», рюмка из толстого стекла на ножке.

Но новый автомобильный бренд назван так совсем по другому поводу. Вместе со знаменитыми итальянскими дизайнерами его основал Бруно Лаффит, внук знаменитого французского гонщика Жака Лаффита, выступавшего в «Формуле-1» в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века. Все пять моделей марки будут представлять собой гоночные автомобили, сертифицированные для дорог общего пользования.

Премьера марки Laffite Automobili состоится 3 мая в рамках этапа «Формулы-1», который будет проходить в Майами. Кстати, гонщики там будут по традиции поливать друг друга игристым вином. Вот она — еще одна автомобильно-алкогольная традиция, до сих пор не изжитая борцами за здоровый образ жизни.