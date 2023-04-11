The Economic Times: Пакистан передаст Украине 230 контейнеров для усиления обороны

Пакистан направит Украине 230 контейнеров, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники. Что конкретно будет находиться внутри контейнеров, издание не уточняет. Однако пишет, что груз будет предназначен для усиления обороны Украины.

По информации The Economic Times, контейнеры направят на двух судах, MV Bokram и MV Kherson, из порта Карачи. Поставки станут «сигналом об углублении партнерства стран в сфере обороны».

Собеседник издания отмечает, что перевозящие оружие из Пакистана на Украину корабли все чаще используют флаги США и стран Европы, а порты в Польше и Германии являются основными пунктами переброски оружия из Пакистана, в том числе танков и ракет.

В конце декабря 2022 года индийские СМИ со ссылкой на утечки и информированные источники сообщили о неафишируемом военно-техническом сотрудничестве Исламабада и Киева. В частности, The Economic Times писала, что Пакистан планирует отправлять боеприпасы, а также минометы и ракетные установки на Украину через страны Восточной Европы.

12 февраля The Economic Times сообщила, что Пакистан поставил Украине более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». В МИД Пакистана назвали информацию о поставках оружия Киеву не соответствующей действительности. Из-за возможных военных поставок Киеву Россия отказала Пакистану в скидке на нефть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пакистанские снаряды попали в Украину».

Милена Костерева