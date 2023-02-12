The Economic Times: Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для «Градов»

Пакистан поставил Украине более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, уже через месяц оружие поступит на Украину через порт Эмден в Германии. По словам источников, несмотря на то, что Пакистан просит Россию снизить цены на нефть, пакистанские власти регулярно поставляют оружие на Украину.

В январе пакистанские артиллерийские фабрики отправили на Украину 50 тыс. боеприпасов. По информации газеты, Пакистан передает Украине вооружение через третьи страны. Например, один из военных грузов был отправлен через польский порт Гданьск.

Как сообщили источники The Economic Times, в обмен на поставки оружия Украина пообещала оказать помощь в модернизации вертолетов МИ-17. Кроме того, по данным газеты, авиабаза Нур-Хан в Пакистане была перевалочным пунктом для воздушных сил Великобритании, которые передавали оружие на Украину.

По информации газеты, с 1991 по 2020 год Украина и Пакистан заключили оружейные контракты на сумму почти $1,6 млрд. Пакистан закупил у Украины 320 танков Т-80, а также заключил договоры на ремонты танков на сумму $85,6 млн.

Анастасия Ларина