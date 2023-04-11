«Россети Тюмень» обеспечили электричеством врачебную амбулаторию в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» выполнила технологические присоединение врачебной амбулатории в селе Ембаево Тюменской области. Жители 3 населенных пунктов Тюменского района благодаря новому учреждению теперь могут в комфортных условиях получать плановую и неотложную медицинскую помощь.



Выдачу необходимой мощности обеспечил высоковольтный центр питания «Тарманы». Для бесперебойной работы амбулатории «Россети Тюмень» выдали 90 кВт электроэнергии через трансформаторную подстанцию (ТП) классом напряжения 10 кВ. Ранее на этой ТП, питающей также детский сад и несколько десятков жилых домов, энергетики заменили два силовых трансформатора общей мощностью 500 кВА.

Новая врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров была возведена в Ембаево на месте старой поликлиники, построенной еще в 1968 году. Учреждение может принимать до 100 пациентов ежедневно. Плановую и экстренную помощь здесь оказывают терапевт, педиатр, хирург и стоматолог.

Технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Так, в 2022 году энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.