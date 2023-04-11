Utair в мае запустит рейсы из Тюмени в Таджикистан

Авиакомпания Utair с 3 мая запустит рейсы по маршруту Тюмень — Худжанд (Таджикистан), сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Билеты в продаже от 8619 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По средам вылет вылет из Тюмени будет осуществляться в 20:00, из Худжанда — в 00:30 (четверг). По воскресеньям вылет из Тюмени запланирован на 18:00, из Таджикистана — в 22:20.

Как рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, также в весенне-летнем сезоне будут выполняться полеты из Тюмени в Азербайджан, Армению, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Ранее авиакомпания начала выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Советский (ХМАО-Югра). Полеты осуществляются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. С июня Utair начнет летать из Нижневартовска (ХМАО-Югра) в Сочи. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям до 24 сентября.

Диана Сунагатуллина

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