Utair в июне запустит рейсы из Нижневартовска в Сочи

Авиакомпания Utair начнет летать из Нижневартовска (ХМАО-Югра) в Сочи со 2 июня, сообщила пресс-служба администрации города. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 по пятницам и воскресеньям до 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, вылет из Нижневартовска будет осуществляться в 18:20, а из Сочи — в 10:15. Указано местное время. Время полета составит около пяти часов. Билеты в продаже от 15 тыс. руб.

Напомним, с 11 февраля Utair начнет летать из Челябинска в Тюмень. Рейсы будут выполняться по субботам. Также авиаперевозчик с 18 января введет дополнительные рейсы из Сургута (ХМАО-Югра) в Самару и обратно. Теперь полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

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Диана Сунагатуллина